Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

Dengue, tifo e febbre gialla: cosa sapere prima di mettersi in viaggio

Barbara Bertocchi
Le Asst bresciane dispongono di ambulatori dedicati al counseling del viaggiatore internazionale. L’appuntamento va preso due o tre mesi prima della partenza
Per alcuni viaggi sono raccomandate delle vaccinazioni
Per alcuni viaggi sono raccomandate delle vaccinazioni
AA

Meglio pensarci per tempo. Almeno due o tre mesi prima della partenza per le vacanze è opportuno informarsi sulle eventuali vaccinazioni necessarie o raccomandate per il Paese di destinazione. Un passaggio spesso sottovalutato, ma «fondamentale per partire in sicurezza, evitare rischi per la salute e non trovarsi all’ultimo momento senza la copertura richiesta». A sottolinearlo è Deborha Pezzola, direttrice della Struttura complessa Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive dell’Asst Spedali Civili.

Le Asst bresciane dispongono di ambulatori dedicati al counseling del viaggiatore internazionale. Quelli dell’Ospedale Civile sono in via Acerbi a Brescia, oltre che a Rezzato, Gussago, Sarezzo, Bovezzo e Ospitaletto.

Come prenotare

Per fissare un appuntamento occorre accedere al portale PrenotaSalute di Regione Lombardia. «La prima verifica - spiega Pezzola - riguarda la regolarità delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale vaccini: possono essere necessari richiami. Poi valutiamo la meta, le zone da visitare, il periodo, la tipologia e la durata del viaggio, oltre alle condizioni di salute della persona, così da individuare eventuali rischi, definire un piano vaccinale personalizzato e indicare comportamenti utili a ridurre la possibilità di contrarre malattie infettive e non». Dalle buone pratiche per l’igiene di acqua e alimenti alla prevenzione delle punture di insetti, le indicazioni variano in base alla destinazione.

Quali malattie

Non bisogna ridursi all’ultimo momento. «Alcune vaccinazioni prevedono due dosi a distanza di settimane - aggiunge la dottoressa Pezzola -. È quindi importante programmare il counseling almeno due o tre mesi prima della partenza».
Tra le vaccinazioni che possono essere consigliate, a seconda della situazione epidemiologica del Paese di destinazione, ci sono quelle contro la Febbre gialla, che richiede una sola dose nella vita, la Dengue, che prevede due dosi a tre mesi di distanza, il Tifo, con richiamo ogni tre anni, l’Encefalite giapponese, la Rabbia e il Colera. Le vaccinazioni sono a pagamento, con tariffe consultabili sul sito dell’Asst Spedali Civili. Il counseling prevede un ticket regionale di 38,71 euro. Per famiglie o gruppi il costo è applicato una sola volta fino a tre adulti, mentre è sempre gratuito per i minori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Obiettivo SaluteAsst Spedali Civiliviaggivaccinazioni
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario