Vaccini, open day all’ospedale di Chiari sabato 20 settembre
L’iniziativa voluta da Asst Franciacorta: dalle 9 alle 17 accesso libero senza prenotazione e somministrazioni gratuite
L'ospedale Mellino Mellini di Chiari © www.giornaledibrescia.it
Asst Franciacorta organizza sabato 20 settembre un Open day vaccinale al Centro vaccinale dell’Ospedale di Chiari. L’iniziativa, in programma dalle 9 alle 17, è aperta a tutta la popolazione con accesso libero e senza prenotazione.
Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni e chiarimenti da parte del personale sanitario qualificato, oltre a sottoporsi gratuitamente a diverse vaccinazioni. I vaccini disponibili saranno:
- HPV (Papillomavirus): per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 26 anni non ancora vaccinati e per alcune categorie a rischio.
- Meningococco Acwy: gratuito per i minori fino ai 18 anni, esteso anche a specifici soggetti a rischio.
- Meningococco B: gratuito per i nati nel 2012 e 2013, con estensione a particolari categorie a rischio.
- Difterite, tetano, pertosse e polio (Dtp+P): disponibile per tutte le fasce d’età.
- Morbillo, parotite, rosolia (Mpr): offerto senza limiti di età.
