Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessereBassa

Vaccini, open day all’ospedale di Chiari sabato 20 settembre

L’iniziativa voluta da Asst Franciacorta: dalle 9 alle 17 accesso libero senza prenotazione e somministrazioni gratuite
L'ospedale Mellino Mellini di Chiari © www.giornaledibrescia.it
L'ospedale Mellino Mellini di Chiari © www.giornaledibrescia.it
AA

Asst Franciacorta organizza sabato 20 settembre un Open day vaccinale al Centro vaccinale dell’Ospedale di Chiari. L’iniziativa, in programma dalle 9 alle 17, è aperta a tutta la popolazione con accesso libero e senza prenotazione.

Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni e chiarimenti da parte del personale sanitario qualificato, oltre a sottoporsi gratuitamente a diverse vaccinazioni. I vaccini disponibili saranno:

  • HPV (Papillomavirus): per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 26 anni non ancora vaccinati e per alcune categorie a rischio.
  • Meningococco Acwy: gratuito per i minori fino ai 18 anni, esteso anche a specifici soggetti a rischio.
  • Meningococco B: gratuito per i nati nel 2012 e 2013, con estensione a particolari categorie a rischio.
  • Difterite, tetano, pertosse e polio (Dtp+P): disponibile per tutte le fasce d’età.
  • Morbillo, parotite, rosolia (Mpr): offerto senza limiti di età.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Open dayvacciniospedale di ChiariChiari
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario