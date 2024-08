Un dentista bresciano su 5 fa anche ritocchini di medicina estetica

Emerge dal sondaggio eseguito a luglio dalla Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici della nostra provincia

Tra i trattamenti che possono fare i dentisti c'è anche il filler labbra

Non solo otturazioni, ortodonzia invisibile, sbiancamento: per migliorare il sorriso dei propri pazienti, i dentisti possono pure «cancellare» le rughe. Lo prevede il Decreto Bollette del marzo 2023 che modifica la legge istitutiva della professione (la 409 del 1985). Nel Bresciano ad aver introdotto nell’elenco delle proprie prestazioni pure la medicina estetica non invasiva e mininvasiva dell’intero volto (prima si poteva agire solo dal labbro inferiore in giù a completamento di interventi odo