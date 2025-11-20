Test di Medicina, in 1.216 per 315 posti: si decide tutto in 93 domande

Oggi il primo appello di chimica, fisica e biologia: il risultato, che verrà pubblicato il 3 dicembre, finirà nella graduatoria nazionale per l’immatricolazione

2 ' di lettura

Gli studenti durante il test - © www.giornaledibrescia.it

Gambe che tremano, gola secca, la testa affollata di formule, dubbi e speranze. Per 1.216 studenti del semestre aperto di Medicina e Odontoiatria all’Università di Brescia è arrivato il giorno del primo vero banco di prova: l’esame di chimica, fisica e biologia. Un test decisivo, perché il risultato determinerà il loro posizionamento nella graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi di laurea. La selezione è serrata: nell’ateneo cittadino i posti disponibili sono 315, di cui 305 riservati a stu