Dal teatro alla corsa: «Agenda Lilla» affronta i disturbi alimentari

La «Settimana Lilla» in corso fino a domenica invita la comunità a fermarsi e riflettere su un tema silenzioso, ma diffuso: i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione come anoressia, bulimia e binge eating. Un’occasione per accendere i riflettori su fragilità che attraversano soprattutto il mondo giovanile, promuovere consapevolezza e rafforzare la rete di sostegno tra famiglie, scuola e servizi del territorio. In città e in provincia numerose iniziative puntano a ricordare che riconoscere il problema è il primo passo per riuscire ad affrontarlo. In campo c’è, anche quest’anno l’associazione di genitori «Agenda Lilla».

Leggi anche La seconda puntata del podcast Obiettivo Salute è sull’anoressia

Sabato 14 il sodalizio sosterrà il Comitato genitori del liceo Leonardo nell’organizzazione dello spettacolo «Di nuovo Viva», un monologo sull’anoressia di e con Rachele Zanarella (musiche di Paolo Zanarella e voce fuori campo di Sara Favero). L’appuntamento, a ingresso libero, è dalle 9 alle 11.30 all’auditorium «Primo Levi» di via Balestrieri 6, in città.

Leggi anche Anoressia e bulimia: nel Bresciano oltre 60mila vite in ostaggio

La stessa associazione, attiva tutto l’anno con progetti nelle scuole, promuove il 19 marzo una serata di sensibilizzazione in corsa per la città con CorriXBrescia (dalle 19 in piazza Vittoria, collabora anche Ama Nuovi Orizzonti). Il giorno successivo l’appuntamento sarà a Comezzano Cizzago: alle 20.30 l’auditorium comunale ospiterà una serata informativa con esperti e testimonianze sul tema «Prevenire e curare i Dna».