La sindrome metabolica stasera a Obiettivo Salute

Ci si può sentire bene, non avere particolari disturbi eppure, convivere già con alcuni fattori che, insieme, aumentano il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e diabete. Pressione arteriosa elevata, glicemia alterata, trigliceridi e colesterolo fuori dai valori desiderabili e accumulo di grasso nella zona addominale possono infatti presentarsi contemporaneamente. È la cosiddetta sindrome metabolica, una condizione spesso silenziosa che merita attenzione e che può essere affrontata, soprattutto se riconosciuta per tempo. Sarà questo il tema della puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera alle 20.30 in diretta su Teletutto.
Daniela Affinita accompagnerà i telespettatori in un percorso per capire che cos’è la sindrome metabolica, come si riconosce e soprattutto che cosa possiamo fare per ridurre i rischi.
Ospiti
In studio ci saranno tre professionisti dell’Ospedale di Desenzano: il dottor Fabrizio Paolo Bonfante, direttore della struttura complessa di Medicina Generale, la dottoressa Irene Zagni, epatologa e la dottoressa Giulia Anni, dietista. Il primo passaggio sarà capire quando si può parlare di sindrome metabolica e quali parametri devono essere controllati, non conta soltanto il peso: anche una persona che non è obesa può presentare alterazioni metaboliche. Ecco perché diventano importanti la misurazione della circonferenza della vita, il controllo della pressione, della glicemia e del profilo lipidico. Ma quali esami fare? Con quale frequenza? E se si scoprono due o tre valori alterati, come bisogna comportarsi? Ampio spazio sarà dedicato all’alimentazione, uno degli strumenti fondamentali per intervenire sul rischio metabolico. Si parlerà delle abitudini che possono favorire queste alterazioni, dall’eccesso di zuccheri e bevande zuccherate al consumo di alcol, fino ai cibi ultraprocessati. Ma anche di quanto sia difficile, a volte, modificare il proprio rapporto con il cibo.
Gli inviati Alessia Tagliabue e Fabio Forgiano hanno approfondito i temi della puntata con i professionisti che si occupano quotidianamente di queste problematiche. Durante la diretta i telespettatori potranno intervenire da casa e rivolgere le proprie domande agli specialisti attraverso telefonate e WhatsApp al numero 366 8322742.