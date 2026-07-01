Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere
Salute e benessere

Sanità tra attese e pochi medici: cosa fai se hai un problema di salute?

Medico di base, specialista privato o Pronto soccorso? Quando sorge un problema di salute le alternative sono molte: qual è il tuo punto di riferimento?
Il rapporto medico-paziente
Il rapporto medico-paziente

Trovare una risposta rapida, efficiente e soprattutto vicina quando sorge un problema di salute è diventata una delle sfide più complesse per i cittadini. Il dibattito sulla riforma della sanità e sul potenziamento dei servizi territoriali si scontra quotidianamente con la realtà dei fatti: liste d’attesa lunghe e la cronica carenza di medici di medicina generale, che si trovano spesso a gestire carichi di lavoro e burocrazia al limite della sostenibilità.

In questo scenario, i cittadini si muovono tra vecchie abitudini e nuove necessità. Da un lato c'è il tradizionale rapporto con il medico di base, dall'altro avanzano le Case di comunità.

Quando il filtro del territorio non basta o i tempi si dilatano, la tendenza è quella di cercare alternative. Chi non può aspettare si rivolge sempre più spesso alle strutture e agli specialisti privati, pagando di tasca propria per accelerare i tempi della diagnostica. Chi invece si trova in una situazione di incertezza o non trova risposte immediate finisce per fare riferimento al Pronto soccorso, congestionando i reparti d’emergenza anche per codici minori o patologie che potrebbero trovare una risposta diversa.

Ma qual è la reale percezione dei cittadini? Quando emerge un disturbo o il bisogno di una visita, qual è la prima scelta?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Case di comunitàmedico di basepediatraPronto soccorso
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...