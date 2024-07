Polmoniti e Covid nell’estate bresciana: «Più casi, ma non c’è nessun allarme»

I medici di base parlano di «forme atipiche». Perani (Civile): «Non impattano sui ricoveri»

Casi di polmonite e Covid irrompono in questa estate già di per sé insolita, perché iniziata in ritardo e caratterizzata dall’alternarsi di giornate caldissime e instabilità. I primi a rendersene conto sono stati i medici di famiglia, sentinelle della salute pubblica. Infezioni respiratorie «Le polmoniti che stiamo vedendo da circa un mese e mezzo sono perlopiù di forma atipica - racconta Angelo Braga, al lavoro a Villanuova sul Clisi -. A causarle non è infatti il comune pneumococco. Sono polmo