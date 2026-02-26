Ecco la prima puntata del podcast Obiettivo Salute, sul papillomavirus

Nasce il podcast di Obiettivo Salute, un nuovo strumento per ascoltare e approfondire le notizie che più ci interessano nel mondo della medicina e del benessere. Un appuntamento quindicinale che arricchisce l’offerta informativa del Giornale di Brescia, disponibile sul sito del quotidiano e su tutte le principali piattaforme audio. Alla conduzione Daniela Affinita, pronta a guidare gli ascoltatori in un percorso chiaro, autorevole e accessibile.

Episodio 1: il papillomavirus

Si parte oggi, con la prima puntata di un ciclo di otto episodi dedicati alla prevenzione e alla salute: un cammino pensato per informare, fare chiarezza e offrire strumenti concreti ai cittadini, trasformando l’informazione medica in consapevolezza quotidiana. Il debutto è dedicato a un tema tanto diffuso quanto spesso frainteso: l’HPV, il papillomavirus umano.

A guidare l’approfondimento è la dottoressa Manuela Lomini, ginecologa esperta in salute femminile.

«L’HPV non riguarda solo le donne – chiarisce la dottoressa Lomini – ed è importante superare l’idea che sia automaticamente legato a una diagnosi di tumore. Nella maggior parte dei casi il nostro sistema immunitario riesce a eliminare il virus spontaneamente». Il papillomavirus è estremamente diffuso e si trasmette principalmente per via sessuale. Spesso non dà sintomi evidenti, ma in alcuni casi può provocare verruche genitali o lesioni precancerose. Proprio per questo la prevenzione è fondamentale.

«Gli strumenti principali sono il Pap-test e il test HPV – spiega la dottoressa –. Eseguire controlli regolari permette di intercettare eventuali alterazioni prima che evolvano».

Paure e falsi miti

Nel corso della puntata si affrontano anche paure e falsi miti. «Molte donne vivono la diagnosi con ansia e senso di colpa. È necessario normalizzare l’argomento e parlare di prevenzione senza tabù». Il virus può essere associato non solo al tumore del collo dell’utero, ma anche ad altre forme tumorali, come quelle orofaringee e anali. Tuttavia, la parola chiave resta prevenzione. «Il vaccino rappresenta uno strumento sicuro ed efficace per ragazze e ragazzi. Insieme ai controlli periodici e a comportamenti consapevoli, è la migliore forma di tutela».

Terapie e follow-up

La puntata affronta anche il tema dei trattamenti e del follow-up. «In presenza di lesioni esistono terapie mirate e minimamente invasive. Il percorso viene sempre costruito insieme alla paziente, con attenzione e monitoraggio costante».

Il messaggio finale è chiaro: la diagnosi di HPV non è una condanna. Informazione, screening e vaccinazione permettono di prevenire le complicanze e vivere con maggiore serenità.

Prossimi episodi

Dopo l’episodio inaugurale dedicato all’HPV, Obiettivo Salute proseguirà con altri temi centrali per la vita quotidiana: il cuore e le malattie cardiovascolari; ansia e stress; il sonno come pilastro del benessere; la salute dei bambini; i disturbi alimentari; la menopausa. Otto appuntamenti quindicinali per rendere la salute un tema vicino, comprensibile e parte integrante della nostra vita di ogni giorno.