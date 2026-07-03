«Dall’Ospedale dei bambini di Brescia partì una nuova idea di cura»

Fino al 2000 di casa a Brescia, dove era direttore della Clinica pediatrica e della Scuola di specializzazione in pediatria dell'Università, e dove confessa «ho lasciato un pezzo di cuore», il prof. Alberto Ugazio rilancia il suo «mantra», ovvero prevenire e curare meglio quelle patologie che hanno la maggiore incidenza alzando sempre l’asticella per rinnovare terapie e scoprire nuove vie verso le guarigioni.
E da più di quarant’anni la Clinica pediatrica dell’Asst Spedali Civili cammina con la città. E da quarant’anni ha un piede nel domani, guardando a un futuro fatto di medicina di precisione, terapie molecolari avanzate, intelligenza artificiale, dati condivisi a livello internazionale. E a un passato in cui si è sempre dimostrata un passo avanti.
Le intuizioni
L’Ospedale dei bambini, come ancora viene chiamata la struttura inglobata nel Civile, si è nutrito già nel 1983 delle intuizioni del fondatore Alberto Ugazio appena arrivato all’Università bresciana, relative alla medicina basata sull’evidenza e al collegamento tra l’ambito clinico e quello sperimentale che sviluppa la medicina di precisione, i cui esempi risalgono proprio a quegli anni. «Due i risultati storici che, a tal proposito, vale la pena ricordare – sostiene il prof. Ugazio –: il fatto di essere stati i secondi al mondo a eseguire una terapia genica in presenza di deficit di adenosina deaminasi. E, nel ’96, il primo trapianto al mondo in utero, a un feto malato, di cellule staminali prelevate dal midollo osseo del padre».
Al Ronchettino
Come ricorda lo stesso professore, tutto ha avuto origine al Ronchettino, «un edificio con una splendida vista sul Castello, ma datato e isolato rispetto al Civile. Alcune stanze avevano sei letti e inizialmente le mamme non erano ammesse. Lì siamo rimasti pochi anni». Il trasferimento nella sede centrale è stato possibile «grazie al coinvolgimento della città, una città che è sempre stata vicina alla nostra Clinica. Una città che ha dato nel tempo un supporto straordinario, donando tutte le apparecchiature per il trapianto di midollo osseo».
Il passaggio di testimone
Un ricordo indelebile per Ugazio che rimarca con molta nostalgia gli anni nei quali tutti i «suoi» giovani specializzandi hanno ritirato il testimone dal loro maestro precursore di molte innovazioni terapeutiche. Un ricordo apprezzabilissimo per le tante persone di livello, sensibilità che hanno sostenuto senza annunci il cammino della Clinica pediatrica.
In quel periodo hanno mosso i primi passi le sotto specialità pediatriche e ha preso il via, con slancio, la ricerca grazie a un gruppo di professionisti che dal 2000, anno in cui il prof. Ugazio è stato chiamato a Roma a dirigere il Dipartimento di Medicina Pediatrica del Bambin Gesù, hanno maturato la carriera e fatto grandi passi avanti nella ricerca e terapia proprio a Brescia.