A Obiettivo Salute l’endometriosi, «malattia ancora sottovalutata»

Questa sera l’endometriosi sarà al centro della puntata di Obiettivo Salute, la trasmissione di Teletutto dedicata all’informazione sanitaria e alla divulgazione medico-scientifica, condotta da Daniela Affinita, in onda alle 20.30 su Teletutto.

I sintomi

«Si tratta di una patologia ginecologica cronica ancora troppo spesso poco conosciuta e sottovalutata ma che può avere un impatto significativo sulla vita quotidiana di chi ne soffre – racconta il dottor Luca Orazi, direttore di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Desenzano – l’endometriosi è caratterizzata dalla presenza di tessuto simile all’endometrio in sedi extrauterine, con conseguente dolore pelvico, mestruazioni molto dolorose, disturbi intestinali e, in alcuni casi, difficoltà di fertilità, sintomi che rendono complesso il percorso diagnostico e spesso portano a ritardi nell’identificazione della patologia».

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Gli ospiti

Luca Orazi sarà ospite di Daniela Affinita assieme alle colleghe ginecologhe Giulia Bonelli e Anna Desando e alla dietista Giulia Anni. Nel corso della trasmissione i medici dell’Asst Garda approfondiranno le caratteristiche della malattia, soffermandosi sia sugli aspetti clinici sia sulle difficoltà che le pazienti incontrano nella fase di diagnosi. Verranno analizzati i sintomi più tipici e quelli meno conosciuti, spesso responsabili di confusione diagnostica, e verrà dato spazio alle possibili strategie terapeutiche oggi disponibili.

Particolare attenzione sarà dedicata all’importanza di un approccio multidisciplinare, fondamentale per la gestione di una patologia complessa come l’endometriosi, che richiede spesso il coinvolgimento di più figure specialistiche per migliorare la qualità di vita delle pazienti. Ampio spazio sarà riservato anche alla dimensione umana della malattia: Alessia Tagliabue e Massimo Grandi hanno realizzato alcuni inserti con le testimonianze di donne che convivono ogni giorno con l’endometriosi, raccontando il proprio vissuto tra dolore cronico, impatto psicologico e difficoltà nel percorso di diagnosi e cura. È possibile partecipare in diretta: WhatsApp 3668322742, numero verde 800.29.31.20.