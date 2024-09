Nuovo ospedale di Chiari, c’è lo studio di fattibilità

Per la direttrice di Asst Franciacorta Alessandra Bruschi è «una buona idea: vicino alla Brebemi avremmo più spazi e più sicurezza»

4 ' di lettura

L’ospedale Mellini è del 1905 e ha problemi di viabilità - © www.giornaledibrescia.it

Il terreno in cui costruire un nuovo e moderno ospedale c’è, un primo studio di fattibilità (seppur datato e da aggiornare) anche, la disponibilità di Alessandra Bruschi, direttrice generale dell’Asst Franciacorta, pure. Con tutti i limiti del caso: il suo mandato è triennale; sul tavolo, quando si è insediata a gennaio, si è trovata 34 cantieri da far partire che, dice, «sono la mia priorità»; e il suo incarico è tecnico, non politico: «Per avviare l’operazione - spiega - mi serve l’input della