Morbillo, impennata di contagi in Italia: a Brescia leggero aumento

Sono 9 nel 2024 e uno nel 2023. Nel Paese 1.045 in un anno. L’Istituto superiore di sanità: «Vaccinarsi è l’unico modo per proteggersi»

Anti-virus. La copertura in Italia varia a seconda delle regioni Puntini rossi. La classica manifestazione del morbillo

Meno di 30 casi tra il 2021 e il 2022, 44 nel 2023 e ben 1.045 nel 2024: in Italia il virus del morbillo ha rialzato la testa. Tra le regioni più interessate da questa impennata di contagi ci sono la Sicilia (179 casi l’anno scorso con un’incidenza di 37,3 casi per milione) e il Lazio (200 casi). L’effetto è stato molto più contenuto in Lombardia (118 casi, incidenza dell’11,8) e, in particolare, nel Bresciano: in tutto il 2024 sono stati accertati 9 contagi, contro il caso isolato del 2023 che