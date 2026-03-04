Malattie cardiache al centro della nuova puntata di Obiettivo Salute

Il cuore può dare segnali silenziosi ma decisivi: riconoscerli in tempo e conoscere le cure oggi disponibili può fare la differenza. Sarà dedicata alle più moderne terapie cardiologiche e cardiochirurgiche la nuova puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto con la conduzione di Daniela Affinita. Ospiti in studio: Alberto Maria Lanzone, responsabile dell’U.O. di Cardiologia e Unità Coronarica, Emiliano Boldi, responsabile Emodinamica e Giuseppe Coletti, responsabile dell’U.O. di Cardiochirurgia Sez. 2 della Clinica San Rocco di Ome.

I temi

Al centro della serata, le patologie cardiache più diffuse e le tecniche oggi disponibili per trattarle in modo sempre meno invasivo. Si partirà dalla stenosi aortica, una patologia che colpisce soprattutto con l’avanzare dell’età e che consiste nel restringimento della valvola aortica, la «porta» attraverso cui il sangue esce dal cuore per raggiungere tutto l’organismo. Affanno, dolore toracico e svenimenti sono segnali che non devono mai essere sottovalutati. Se non trattata, può diventare pericolosa perché costringe il cuore a uno sforzo continuo, fino allo scompenso.

Leggi anche Ecco la prima puntata del podcast Obiettivo Salute, sul papillomavirus

La procedura rivoluzionaria

Ampio spazio sarà dedicato alla Tavi, l’impianto transcatetere di valvola aortica, procedura definita rivoluzionaria perché consente di sostituire la valvola malata senza aprire il torace. Attraverso un accesso periferico, generalmente dall’arteria femorale, si arriva al cuore con un catetere e si posiziona la nuova valvola. L’intervento dura mediamente una o due ore e, nei casi non complicati, il paziente può tornare a casa dopo pochi giorni.

Si parlerà anche di bypass e stent: come si decide quale strada intraprendere? La scelta nasce dal lavoro di squadra tra cardiologo ed emodinamista, in dialogo costante con il cardiochirurgo, è il cosiddetto «Heart Team» che valuta ogni singolo caso per offrire la soluzione più sicura ed efficace. È possibile partecipare in diretta: WhatsApp 366.8322742, numero verde 800.29.31.20.