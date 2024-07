Lo specialista: «Caldo e umidità ci rendono deboli, attenzione ai cronici»

Germano Bettoncelli, esperto in malattie dell’apparato respiratorio traccia il quadro della situazione

2 ' di lettura

Germano Bettoncelli - © www.giornaledibrescia.it

Tra le stranezze di questa estate spicca l’emergere, qua e là nella provincia di Brescia, di casi di polmonite, perlopiù atipica. L’esperto è Germano Bettoncelli, specialista in malattie dell’apparato respiratorio nonché consigliere dell’Ordine dei Medici di Brescia con un’esperienza di oltre 40 anni come medico di base. Cosa si intende per polmonite, chi colpisce e con quali sintomi? La polmonite è un’infiammazione che interessa la parte periferica dei polmoni, ossia gli alveoli polmonari. È ca