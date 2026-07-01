Infarto e cardiopatia ischemica: il cuore sotto esame a «Obiettivo Salute»

Il cuore, i suoi segnali e l’importanza di intervenire in tempo, è dedicata all’infarto e alla cardiopatia ischemica l’ultima puntata stagionale di Obiettivo Salute, l’appuntamento con l’informazione medico-scientifica condotto da Daniela Affinita, in diretta questa sera alle 20.30 su Teletutto.
Un viaggio dentro una delle principali emergenze cardiovascolari, per capire che cosa accade realmente quando una coronaria si chiude, perché il muscolo cardiaco può andare incontro a sofferenza e quanto la rapidità dei soccorsi possa cambiare il destino di un paziente.
Cardiopatia ischemica
La cardiopatia ischemica rappresenta ancora oggi una delle patologie più diffuse: spesso si sviluppa lentamente, attraverso il progressivo restringimento delle arterie coronarie, ma può manifestarsi con un evento improvviso come l’infarto. Un appuntamento che vuole soprattutto fare prevenzione, aiutando i telespettatori a riconoscere i segnali del corpo e a non sottovalutare sintomi che possono sembrare banali.
Dolore al petto, difficoltà respiratoria, sudorazione, nausea, stanchezza improvvisa: quali sono i campanelli d’allarme? L’infarto si presenta sempre allo stesso modo? E perché in alcune persone, in particolare nelle donne, i sintomi possono essere meno riconoscibili e portare a un ritardo nella richiesta di aiuto?
Specialisti in studio
A rispondere alle domande dei telespettatori saranno gli specialisti dell’Istituto Clinico Sant’Anna: Alberto Saporetti, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia, Delio Tedeschi ed Elia Indrigo, cardiologi della stessa unità operativa.
Nel corso della puntata si parlerà anche di prevenzione e stili di vita: dal ruolo del colesterolo e della pressione arteriosa all’importanza dell’attività fisica, dell’alimentazione equilibrata e dei controlli periodici. Perché proteggere il cuore significa anche conoscere i propri fattori di rischio e intervenire prima che compaia un problema. Ampio spazio sarà dedicato anche alle terapie oggi disponibili: dall’angioplastica coronarica, una procedura fondamentale per riaprire il vaso ostruito e salvare il tessuto cardiaco, fino al percorso dopo l’infarto, fatto di riabilitazione, farmaci e controlli.
Ad arricchire la puntata saranno anche gli approfondimenti realizzati dagli inviati Alessia Tagliabue e Fabio Forgiano, con storie, testimonianze e contributi dal territorio. Un ultimo appuntamento stagionale dedicato alla salute del cuore con un messaggio chiaro: conoscere, prevenire e agire rapidamente può fare la differenza.