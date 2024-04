«Il mare dei sorrisi», un murale speciale all’oncoematologia pediatrica del Civile

È stato inaugurato oggi, nella sala d'attesa dell'oncoematologia pediatrica del Civile, il murale «Il mare dei sorrisi», realizzato dall'artista Silvio Irilli di Ospedali dipinti. Un’opera dedicata alla memoria di Matteo Ventura di Cologne, morto a 7 anni nel 2015, e del cugino Ettore Pandolfi di Rovato, morto a 4 anni nel 2022.

Il progetto - voluto dall'associazione «Un sorriso per Matteo ed Ettore» creata dai familiari - è stato reso possibile grazie al contributo di fondazione Mediolanum, ai fondi raccolti dall’impresa «Dal cuore... All'Adamello» di Michele Lancini e con il sostegno di Abe.

I due bambini sul dorso del delfino nel murale al Civile

Al taglio del nastro erano presenti anche i genitori di Matteo ed Ettore. In questo modo «i bambini e le famiglie che sono costretti a venire in ospedale possono sorridere, per quanto possibile, guardando il mare e Matteo ed Ettore sul dorso di un delfino che seguono un raggio di sole, simbolo di speranza», hanno sottolineato l'artista, i medici e i parenti.