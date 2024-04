I due pediatri bresciani star dei social: «Rassicuriamo i genitori per stare dalla parte dei bambini»

Con il progetto Pediatalk, Giuseppe Varrasi e Maria Elena Lorenzetti totalizzano milioni di views sui social. In estate usciranno i loro video corsi per neogenitori: «Costeranno meno di un libro»

4 ' di lettura

I pediatri bresciani Varrasi e Lorenzetti in uno dei loro video su YouTube

Come posso comportarmi con mio figlio se «tira schiaffi» all’asilo? E con la nonna che lo vizia? Ma il latte in polvere si può scaldare nel pentolino? Per questi e mille altri dubbi i genitori social (praticamente tutti) da alcuni anni trovano risposte semplici, gratuite e incoraggianti nei brevi video di Giuseppe Varrasi («dottor Beppe») e Maria Elena Lorenzetti, i due pediatri di libera scelta bresciani che, attraverso il canale «Pediatalk», raggiungono (e tranquillizzano) le famiglie di tutta