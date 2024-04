Esami e visite, slitta il cambio tariffe e spunta un piano per ridurre le attese

Posticipata a gennaio l’entrata in vigore dei Lea. Nuovi fondi per il lavoro extra del personale

Bisognerà attendere ancora per poter accedere ai nuovi Livelli essenziali di assistenza «Lea», le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, aggiornati nel 2017, ma ancora non disponibili. L’entrata in vigore del relativo tariffario, dopo le proteste di varie organizzazioni della sanità privata accreditata e dei laboratori per i tagli previsti alle tariffe di rimborso per le strutture, è stata posticipata dal primo aprile di