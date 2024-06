Esami e visite, il sistema salta-coda fa valere un diritto del paziente

Si può chiedere il rispetto dei tempi indicati sulla ricetta pagando solo il ticket. Cgil aiuta i cittadini a farlo, chi volesse procedere da solo può orientarsi sul sito di Ats Brescia

Oltre 350 giorni per un’ecografia all’addome, poco meno di 200 per una prima visita oculistica, 43 per quella dermatologica, 70 per una mammografia bilaterale. I tempi del Servizio sanitario nazionale (pubblicati sul sito di Ats Brescia) non sempre si conciliano con le esigenze dei pazienti. I medici, però, quando prescrivono una visita o un esame, indicano sulla ricetta la classe di priorità: «U» significa «urgenza differibile» ed è da prenotare entro 48 ore e da eseguire entro 72, «B» sta per