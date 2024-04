Entro fine anno un milione di visite ed esami per tagliare le liste d’attesa negli ospedali

È la «ricetta» di Guido Bertolaso finanziata per Brescia. Ambulatori aperti fino alle 20 e il sabato mattina

Una visita in ospedale - © www.giornaledibrescia.it

Più fondi, apertura straordinaria degli ambulatori (dalle 16 alle 20 e il sabato mattina) e nuovo Centro unico di prenotazione (operativo, in forma sperimentale, a Brescia da giugno) per garantire ulteriori visite ed esami. Questa la ricetta firmata dall’assessore al Welfare Giulio Bertolaso per ridurre le liste d’attesa in Lombardia nel 2024. Una ricetta che, nel medio-lungo periodo, potrà contare anche sull’inserimento di nuovo personale reclutato in Italia, attraverso un bando unico per infer