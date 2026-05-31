Ebola, obbligo di segnalazione per chi entra in Italia da Congo e Uganda

Dal 29 maggio sono state introdotte nuove regole sanitarie per chi entra in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, a seguito di un focolaio del virus Bundibugyo, collegato al gruppo delle febbri emorragiche virali. Le disposizioni riguardano tutte le persone che arrivano da questi due Paesi, anche se solo di passaggio nei 21 giorni precedenti l’ingresso in Italia. Non conta il mezzo di trasporto né la presenza di sintomi. Tutti e tutte devono comunicare il loro viaggio.

Come segnalare Chi rientra o è rientrato, deve comunicare il proprio ingresso entro 24 ore al Dipartimento di prevenzione dell’Ats competente per il territorio in cui vive o si trova. La comunicazione va fatta compilando un modulo e inviandolo via e-mail, insieme a una copia del documento d’identità. Per l’Ats di Brescia l’indirizzo indicato è malattieinfettive@ats-brescia.it.