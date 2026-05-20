«Cari genitori», come nasce l’odio nei più giovani

Cari genitori, oggi parliamo di odio . Quello che fa luccicare sempre più i coltelli dei giovanissimi, come è successo a Taranto dove è stato accoltellato un ragazzo di colore del Mali .

«L’odio è una miccia che infiamma i luoghi dell’innocenza e gli spazi del quotidiano – diceva Freud – che nasce quando, per proteggere la propria vita, se ne distrugge una estranea».

È allora soprattutto paura di ciò che sta dentro piuttosto che di quello che sta fuori. Si odia quello che non si accetta di noi, le parti che non ci piacciono o che vorremmo non avere. E l’odio razziale, ad esempio, è il frutto del potente meccanismo della proiezione che ci fa dire: «Non sono io il cattivo, tu lo sei!».

È questo odio che alimenta il potenziale distruttivo che abbiamo e ci rende crudeli, ci rende sadici, capaci di provare piacere a infliggere sofferenze a un’altra persona. E poi ci fa sentire la violenza come gioco divertente, che è poi quello che dicono tutti i bulli.

Ma per esprimere l’odio fino in fondo ci vuole una buona dose di disimpegno morale che porta a de-umanizzare la vittima a non rispettarla e a non sentire la colpa per le offese fisiche o verbali che usiamo.

Cosa serve per contrastare l’odio?