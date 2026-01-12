Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Accoltellato durante un litigio, muore un 25enne nel Tarantino

AA

MASSAFRA, 12 GEN - Un 25enne è stato ucciso nella serata di ieri nelle campagne di Massafra, in provincia di Taranto. La vittima, di nazionalità afghana, è stata colpita con più coltellate alla nuca e in altre parti del corpo. A quanto si apprende, sarebbe stato ucciso durante un litigio con alcuni connazionali in contrada Le Forche. Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti della zona che hanno chiamato le forze dell'ordine. Soccorso, il 25enne è deceduto poco il suo arrivo in ospedale. Sono in corso indagini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MASSAFRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario