Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

A Brescia arriva la Carta della qualità dei servizi delle farmacie

Approvata dalla Giunta e realizzata con Farcom, descrive i servizi assicurati nei 12 presidi comunali
L'interno di una farmacia - © www.giornaledibrescia.it
L'interno di una farmacia - © www.giornaledibrescia.it
AA

La Giunta comunale di Brescia ha approvato la nuova Carta della qualità dei servizi delle farmacie comunali, documento pensato per presentare in modo chiaro i servizi offerti, gli standard garantiti e gli impegni assunti nei confronti dei cittadini.

La carta, frutto del lavoro congiunto tra Comune e Farcom Brescia spa., è stata elaborata con la partecipazione delle associazioni dei consumatori del territorio di Brescia (Adiconsum, Federconsumatori e Motucore Acli Brescia Aps) e rappresenta un patto di trasparenza e miglioramento continuo tra l’Amministrazione, la società di gestione e gli utenti.

La carta conferma la volontà del Comune e di Farcom Brescia di garantire un servizio pubblico moderno, efficiente, inclusivo e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, valorizzando il ruolo sociale delle farmacie comunali nel sistema sanitario territoriale.

Cos’è

Lo strumento descrive i servizi assicurati nelle dodici farmacie comunali, le modalità di accesso, gli standard qualitativi, gli impegni di trasparenza, i diritti degli utenti e le procedure di reclamo, introducendo inoltre una programmazione triennale finalizzata all’innovazione e all’ampliamento delle prestazioni, come indicato dalla normativa nazionale e regionale.

Tra le principali linee di intervento si trovano il potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari rivolti alla cittadinanza, l’ampliamento delle attività di prevenzione, autoanalisi, screening e telemedicina, il miglioramento dell’accessibilità fisica e digitale alle farmacie, il rafforzamento delle iniziative informative ed educative sulla salute e l’incremento degli strumenti di partecipazione attiva dell’utenza.

Il documento approvato ha validità triennale e sarà periodicamente aggiornato, in funzione degli sviluppi normativi, delle esigenze riscontrate e delle segnalazioni della cittadinanza. La Carta sarà disponibile in tutte le farmacie comunali e sul sito di Farcom Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Carta della qualitàfarmacieBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario