A Brescia arriva la Carta della qualità dei servizi delle farmacie

La Giunta comunale di Brescia ha approvato la nuova Carta della qualità dei servizi delle farmacie comunali, documento pensato per presentare in modo chiaro i servizi offerti, gli standard garantiti e gli impegni assunti nei confronti dei cittadini.

La carta, frutto del lavoro congiunto tra Comune e Farcom Brescia spa., è stata elaborata con la partecipazione delle associazioni dei consumatori del territorio di Brescia (Adiconsum, Federconsumatori e Motucore Acli Brescia Aps) e rappresenta un patto di trasparenza e miglioramento continuo tra l’Amministrazione, la società di gestione e gli utenti.

La carta conferma la volontà del Comune e di Farcom Brescia di garantire un servizio pubblico moderno, efficiente, inclusivo e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, valorizzando il ruolo sociale delle farmacie comunali nel sistema sanitario territoriale.

Cos’è

Lo strumento descrive i servizi assicurati nelle dodici farmacie comunali, le modalità di accesso, gli standard qualitativi, gli impegni di trasparenza, i diritti degli utenti e le procedure di reclamo, introducendo inoltre una programmazione triennale finalizzata all’innovazione e all’ampliamento delle prestazioni, come indicato dalla normativa nazionale e regionale.

Leggi anche Dossier dei farmaci e ricette valide un anno: svolta per i malati cronici

Tra le principali linee di intervento si trovano il potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari rivolti alla cittadinanza, l’ampliamento delle attività di prevenzione, autoanalisi, screening e telemedicina, il miglioramento dell’accessibilità fisica e digitale alle farmacie, il rafforzamento delle iniziative informative ed educative sulla salute e l’incremento degli strumenti di partecipazione attiva dell’utenza.

Il documento approvato ha validità triennale e sarà periodicamente aggiornato, in funzione degli sviluppi normativi, delle esigenze riscontrate e delle segnalazioni della cittadinanza. La Carta sarà disponibile in tutte le farmacie comunali e sul sito di Farcom Brescia.