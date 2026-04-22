Associazione Diabetici, la presidente Rossi: «Continuità e prevenzione»

Avvia il suo mandato all’insegna della continuità e della responsabilità Luisella Rossi, la nuova presidente dell’Associazione Diabetici della Provincia di Brescia che raccoglie l’eredità di un percorso lungo oltre 50 anni di attività sul territorio.

«Avverto una grande responsabilità nel mio ruolo – spiega – soprattutto nel dare continuità al lavoro portato avanti dalla nostra storica presidente Edelweiss Ceccardi, che per anni è stata un punto di riferimento fondamentale per pazienti e famiglie. L’associazione ha costruito nel tempo un rapporto di fiducia che resta per noi un valore imprescindibile».

Prevenzione

Al centro dell’attività dell’associazione c’è la prevenzione come ricorda la presidente: «La nostra missione principale è promuovere sensibilizzazione, conoscenza e prevenzione del diabete perché informare correttamente la popolazione è il primo passo per affrontare la malattia e favorire diagnosi precoci».

Ogni giorno l’associazione è impegnata su più fronti, dall’ascolto dei pazienti alle attività informative: «Offriamo un servizio di ascolto attivo, anche telefonico, per raccogliere bisogni e difficoltà e lavoriamo attraverso sito e social per diffondere informazioni utili, organizziamo incontri con specialisti, campagne di sensibilizzazione e momenti di confronto sul territorio. Siamo un ponte tra pazienti, famiglie e strutture sanitarie – continua la presidente – per facilitare il dialogo e migliorare la presa in carico delle persone con diabete».

L’associazione è un punto di riferimento soprattutto nei momenti più delicati, come la diagnosi: «Raccogliamo bisogni e segnalazioni e li riportiamo alle istituzioni e alle strutture sanitarie – prosegue – lavorando per migliorare i percorsi di cura e favorire una presa in carico sempre più efficace».

Fare rete

La presidente dell'Associazione diabetici bresciani, Luisella Rossi © www.giornaledibrescia.it

Pur non offrendo direttamente un servizio psicologico strutturato, l’associazione riconosce l’importanza dell’aspetto umano, da qui la forte e continua collaborazione con gli Spedali Civili per sviluppare progetti che rispondano anche a questi bisogni.

Uno dei punti centrali dell’attività, infatti è la collaborazione tra realtà diverse: «Fare rete tra associazioni, medici e volontari è fondamentale – spiega Luisella Rossi –, solo così si possono mettere insieme competenze e risorse per rispondere meglio ai bisogni delle persone, siamo anche coinvolti in un progetto con l’Ordine dei Medici di Brescia in questa direzione».

Le attività

Il calendario delle iniziative è ricco, il 9 maggio, si terrà l’assemblea annuale con tavola rotonda e screening gratuiti sul territorio. Il 24 maggio torna «Diabete in Rete», progetto che unisce sport, laboratori e momenti di confronto per abbattere lo stigma della malattia e promuovere inclusione e benessere anche per i più piccoli.

L’associazione è raggiungibile attraverso sito web, social, e-mail e contatti diretti con le diabetologie del territorio e il giornalino associativo resta uno dei principali strumenti informativi, consultabile anche online. «Il diabete è una patologia complessa che richiede consapevolezza e informazione continua – conclude la presidente – la prevenzione è fondamentale, soprattutto attraverso corretti stili di vita e il nostro impegno quotidiano è sostenere i pazienti e migliorare la loro qualità di vita».