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Salute e benessere

Inserto «Obiettivo Salute», i farmaci rivoluzionari per diabete e obesità

Sarà in edicola giovedì con il Giornale di Brescia. Contiene interviste agli esperti, numeri e storie. E un approfondimento sulla prossima GdB Run
I nuovi farmaci hanno cambiato l'approccio alla malattia
I nuovi farmaci hanno cambiato l'approccio alla malattia
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I nuovi farmaci per diabete di tipo 2 e obesità hanno rivoluzionato l’approccio alla malattia. Nel Bresciano, lo scorso anno, ne sono state consumate 160mila confezioni.

Perché vengono definiti rivoluzionari? Lo sono davvero? Comportano rischi? Ne abbiamo parlato con Angela Girelli, direttore della Diabetologia degli Spedali Civili. L’intervista è disponibile, insieme ad altri approfondimenti, nell’inserto «Obiettivo Salute» in edicola giovedì 23 aprile con il Giornale di Brescia.

La pubblicazione sarà in buona parte dedicata a diabete e obesità: daremo voce agli esperti, così come ai pazienti riuniti nell’associazione. Si parlerà del ruolo delle case di comunità e delle farmacie e di come la tecnologia ha cambiato la vita quotidiana dei pazienti. Ci sarà spazio per le novità della chirurgia bariatrica. Non mancheranno le storie.

Infine sarà l’occasione per fornire al lettore tutte le informazioni per iscriversi alla «GdB Run» del 7 giugno che aiuterà l’Avis provinciale a diffondere nelle scuole la cultura del dono.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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