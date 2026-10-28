Artrosi del ginocchio e protesi: se ne parla a Obiettivo Salute

Quando il ginocchio fa male, anche camminare per pochi minuti, salire le scale o alzarsi da una sedia possono diventare gesti faticosi. Per chi convive con l’artrosi, il dolore può arrivare a condizionare le abitudini quotidiane, limitare l’attività fisica e costringere a rinunciare a passeggiate, viaggi e momenti di svago. A quel punto la domanda è inevitabile: bisogna operarsi? E come si capisce quando è davvero arrivato il momento di mettere una protesi? Sono solo alcuni degli interrogativi al centro della puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera in diretta alle 20.30 su Teletutto, canale 16.
La trasmissione condotta da Daniela Affinita affronterà il tema dell’artrosi del ginocchio, dalle possibilità di trattamento prima della chirurgia fino alle tecniche operatorie e al percorso necessario per recuperare autonomia e qualità della vita. In studio, il dottor Giovanni Bonaspetti, responsabile dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia sez. II dell'Istituto Clinico S. Anna di Brescia, il dottor Guido Carbone e la dottoressaL aura Marai, risponderanno alle domande più frequenti dei pazienti, aiutando a comprendere quali siano le possibilità terapeutiche e come si arriva alla decisione di operare.. Nel corso della puntata si parlerà inoltre della differenza tra protesi totale e protesi parziale, delle situazioni in cui è possibile sostituire soltanto una parte dell'articolazione e delle valutazioni necessarie quando l'artrosi colpisce persone relativamente giovani. Spazio anche alle paure legate all'operazione, ai rischi e alle possibili complicanze, ma soprattutto ai progressi nella gestione del dolore e nei percorsi di recupero.
Gli inviati Alessia Tagliabue e Fabio Forgiano accompagneranno il pubblico attraverso interviste e approfondimenti dedicati alla chirurgia protesica, con contributi realizzati in sala operatoria e gli interventi dei chirurghi ortopedici Azzola, Chiappi e Signorelli. Durante la diretta sarà possibile inviare domande e messaggi agli specialisti in studio: WhatsApp 366.8322742, numero verde 800 293120.