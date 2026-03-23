Andi, la nuova guida dei dentisti bresciani è Marco Santina

Marco Santina è il nuovo presidente provinciale di Andi, l’Associazione nazionale dentisti italiani, che nel Bresciano conta oltre 750 iscritti e rappresenta più del 60% degli odontoiatri attivi.

Con lui, in un segno di continuità con la precedente governance, faranno parte dell’esecutivo Sara Geretto, vicepresidente; Giovanni Buffoli, segretario; Angelica Zenato, segretario sindacale; Claudia Valentini, già presidente e ora tesoriere; e Stefano Bertoni, segretario culturale.

Sostegno e risposte

Come sottolinea Santina, il compito dell’associazione è «sostenere la professione odontoiatrica, offrire supporto a chi la esercita e, più in generale, rispondere in modo efficace al bisogno di benessere di quanti ogni giorno si rivolgono al dentista». In concreto Andi affianca gli odontoiatri nel fronteggiare gli adempimenti burocratici, promuove opportunità di aggiornamento e formazione e accompagna il passaggio generazionale negli studi professionali.

Le iniziative

Non mancano le iniziative rivolte alla popolazione, come i progetti di sensibilizzazione nelle scuole dedicati ai più piccoli e le giornate di prevenzione, tra cui quella in programma il 16 maggio in occasione dell’Oral Cancer Day. Il tutto nel rispetto di principi quali «la professione nelle mani dei professionisti» e il rafforzamento della figura del dentista di fiducia, capace di instaurare un rapporto continuativo con il paziente. Tra i temi più attuali vi è anche quello del turismo dentale. «Alla popolazione – evidenzia Santina – cerchiamo di trasmettere un messaggio chiaro: le cure dentali devono essere personalizzate e la presa in carico deve essere continuativa».