A Concesio arriva il «Primo soccorso» privato per la Valtrompia

Niente più attese, spesso lunghissime, al Pronto soccorso: al Centro medico Valtrompia di via Europa 152, nel Comune di Concesio, dall’1 ottobre inaugura un nuovo servizio a pagamento di Primo soccorso attivo dal lunedì al venerdì.

Non si tratta, va chiarito, di un Pronto soccorso: il servizio è stato progettato per offrire la visita e l’assistenza ai cittadini che richiedono una prestazione sanitaria immediata, senza tempi di attesa, per patologie di lieve e media intensità.

Si tratta della prima iniziativa di questo genere in Valtrompia. Sarà personale medico e infermieristico qualificato e con esperienze pregresse a occuparsene: i professionisti del team dedicato forniranno prestazioni di Primo soccorso alla popolazione adulta, valutando la sintomatologia presentata dal paziente ed erogando le prime terapie.

Tra le sintomatologie trattate ci sono quelli generali (come febbre e malessere generale), gastroenterici, respiratori, urologici, osteo-artro muscolari, post-traumatici e relativi agli organi di senso. Verranno effettuate anche suture di ferite cutanee e bendaggi non funzionali. Qualora il medico lo ritenesse opportuno, consiglierà ulteriori accertamenti o visite specialistiche e, nel caso di una condizione clinica di urgenza/emergenza, il centro provvederà all’invio del paziente tramite il 112 in una struttura sanitaria autorizzata.

La prestazione è a pagamento, «ma con costi accessibili - spiega il dottor Fabio Fedele - e prevede il triage di prima valutazione, l’esame obiettivo generale e locale, l’anamnesi prossima e patologica remota con le conclusioni diagnostiche e terapeutiche». La struttura è al lavoro per fornire le prestazioni anche nel weekend, estendendo il servizio alla popolazione pediatrica.