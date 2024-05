Una clinica per problemi non gravi ed ecografie a casa: i nuovi sbocchi della sanità privata

BresciaMed si definisce una risposta alle esigenze che «non rappresentano una reale emergenza, ma hanno carattere d’urgenza personale», Diagnostica domiciliare ha già servito 10mila pazienti

In un momento storico in cui l’accesso al sistema sanitario pubblico implica lunghi tempi d’attesa, BresciaMed si definisce «un’alternativa rapida ed efficace per coloro che necessitano di cure in tempi brevi». O meglio una risposta alle esigenze che «non rappresentano una reale emergenza clinica, ma hanno carattere d’urgenza personale». Qualche esempio? Mal di pancia, ferite, traumi minori, infezione alle vie urinarie, polmonite, dolori articolari acuti... Per questi ed altri problemi in via Ob