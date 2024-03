A Brescia le farmacie diventano ambulatori: più vaccini, esami e telemedicina

Mottinelli: «Erogheremo ulteriori servizi col Ssn». Molte le novità previste dal Ddl Semplificazioni

Non solo anti-Covid e contro l’influenza: in un futuro non troppo lontano tutti i vaccini per chi ha più di 12 anni potranno essere somministrati in farmacia. Lo prevede il Ddl Semplificazioni approvato martedì dal Consiglio dei Ministri insieme a una serie di altre novità che, come fa notare la presidente bresciana di Federfarma Clara Mottinelli, «renderanno le nostre attività sempre più "farmacie dei servizi"». Tra queste ne spicca una: «La possibilità di utilizzare la telemedicina ed eseguire