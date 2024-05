A Brescia i celiaci sono 6.300: quasi 900 in più in quattro anni

In occasione della Settimana dedicata a questa malattia, oggi nelle mense delle scuole primarie bresciane verranno serviti cinquemila pasti senza glutine

Nella provincia di Brescia i celiaci nella nostra provincia sono per il 70% donne

Non è una moda alimentare, non va confusa con l’allergia al grano, non è una dieta dimagrante e non è una condizione temporanea. La celiachia è una malattia infiammatoria dell’intestino causata dal glutine in soggetti geneticamente predisposti la cui unica medicina è la dieta priva, appunto, di glutine. Nel Bresciano, Valcamonica esclusa, stando all’ultimo dato disponibile dell’Ats Brescia relativo al 2022 ne soffrono 6.258 persone (per quasi il 70% donne) con un’età media di 38,5 anni, contro l