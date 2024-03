A Brescia casi di autismo in crescita: l’impegno di Autisminsieme per «fare rumore»

Il numero di casi è in preoccupante aumento. E la risposta delle istituzioni non è sufficiente. Ecco perché le realtà bresciane unite in Autisminsieme si ritrovano nel mese di aprile non tanto per festeggiare, quanto piuttosto per «fare rumore». O meglio attirare l’attenzione della comunità e delle istituzioni su una sindrome che necessità di maggiore conoscenza e di una quantità consistente di aiuti.

Gli appuntamenti, tra martedì 2 aprile (Giornata mond iale della consapevolezza sull’autismo) e il 20 sono tantissimi e coprono un territorio che va dalla città alle Valli passando per la Bassa.

Qui ne citiamo tre: lo spettacolo teatrale «La Bolla» che si tiene al Liceo Foppa il 6 alle 20.45; la corsa Corrixautismo dell’11 (che parte da piazza Vittoria alle 19.30) e il convegno del 18 sulla transizione all’età adulta che verrà ospitato dall’Odeon di Lumezzane.

I numeri

I numeri, si diceva, sono allarmanti: nell’area di Ats Brescia le persone con autismo erano 1.606 nel 2019 e sono diventate 2.561 nel 2022. Attualmente lo sforzo degli enti riuniti in Autisminsieme raggiunge quasi 600 persone e, sono i numeri a dirlo, risponde solo a una parte del fabbisogno provinciale.

Autisminsieme, ricordiamo, è nato nel 2015 su iniziativa di Congrega della Carità Apostolica, Fondazione Dominique Franchi, Anffas Brescia e Fobap Onlus; successivamente vi hanno aderito anche Cogess, La Nuvola, Spazio Autismo e Cvl, con la collaborazione di Autismando. Info: autisminsieme.congrega.it.