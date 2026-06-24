Sorteggio ufficiale delle Finali Awt Padel League 2025/2026 al GdB

La composizione del tabellone e gli accoppiamenti delle migliori squadre saranno svelati giovedì 25 giugno alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, con diretta streaming per atleti, club e appassionati

24 giugno 2026 1 ' di lettura

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