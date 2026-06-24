Sorteggio ufficiale delle Finali Awt Padel League 2025/2026 al GdB

L’Awt Padel League 2025/2026 entra nella fase decisiva della stagione. Giovedì 25 giugno 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), si terrà il sorteggio ufficiale delle finali.
Durante l’evento verranno definiti gli accoppiamenti e il tabellone che determinerà il percorso delle squadre verso il titolo. La diretta streaming consentirà a club, atleti e appassionati di seguire in tempo reale il momento clou che apre la corsa alla conquista dell’Awt Padel League.
Tema
Un appuntamento trasparente e coinvolgente che unisce sport e comunità, offrendo visibilità al campionato e creando un momento di attesa e adrenalina prima delle finali.
Come partecipare
Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul nostro sito. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.