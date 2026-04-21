Qualità della vita «Longevity», la presentazione in diretta al GdB

Come cambia la qualità della vita in una società che invecchia? E come si può vivere più a lungo mantenendo salute, equilibrio e benessere? Sono questi i temi al centro della presentazione «Qualità della vita – Longevity», il nuovo approfondimento del Giornale di Brescia dedicato all’invecchiamento attivo.

Giovedì 23 aprile 2026 alle 17.30, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), saranno illustrati i risultati della ricerca realizzata dalla redazione con il supporto del ricercatore Elio Montanari, in collaborazione con Bper. L'evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.

Il focus

Il percorso sulla Qualità della vita, avviato nel 2013, prosegue con una nuova analisi monografica dedicata a uno dei temi centrali della contemporaneità: l’invecchiamento della popolazione. Dopo gli approfondimenti sul mondo femminile e sulla sanità, il nuovo numero si concentra su una società che cambia, chiamata a ripensare il significato stesso della longevità.

Oggi invecchiare non è più un processo passivo, ma un percorso che può essere costruito con consapevolezza, attenzione e scelte mirate. La sfida non è soltanto vivere più a lungo, ma vivere meglio, dando qualità e valore agli anni.

L’approfondimento sarà disponibile in edicola venerdì 24 aprile, in omaggio con il Giornale di Brescia.

Chi interviene

Intervengono: Elio Montanari (Ricercatore); Francesco Alberti (Redattore Giornale di Brescia); Roberto Rozzini (Geriatria poliambulanza Brescia);

Modera l’incontro Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L’evento è su invito, ma è possibile seguire la presentazione in diretta streaming. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a s alalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.