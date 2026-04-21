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Qualità della vita «Longevity», la presentazione in diretta al GdB

L’invecchiamento e il cambiamento demografico sono al centro dell’indagine, realizzata dalla nostra redazione con il ricercatore Elio Montanari, che sarà presentata giovedì 23 aprile alle 17.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
«Qualità della vita - Longevity» nella sala Libretti del Giornale di Brescia
«Qualità della vita - Longevity» nella sala Libretti del Giornale di Brescia
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Come cambia la qualità della vita in una società che invecchia? E come si può vivere più a lungo mantenendo salute, equilibrio e benessere? Sono questi i temi al centro della presentazione «Qualità della vita – Longevity», il nuovo approfondimento del Giornale di Brescia dedicato all’invecchiamento attivo.

Giovedì 23 aprile 2026 alle 17.30, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22  in città), saranno illustrati i risultati della ricerca realizzata dalla redazione con il supporto del ricercatore Elio Montanari, in collaborazione con Bper. L'evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.

Il focus

Il percorso sulla Qualità della vita, avviato nel 2013, prosegue con una nuova analisi monografica dedicata a uno dei temi centrali della contemporaneità: l’invecchiamento della popolazione. Dopo gli approfondimenti sul mondo femminile e sulla sanità, il nuovo numero si concentra su una società che cambia, chiamata a ripensare il significato stesso della longevità.

Oggi invecchiare non è più un processo passivo, ma un percorso che può essere costruito con consapevolezza, attenzione e scelte mirate. La sfida non è soltanto vivere più a lungo, ma vivere meglio, dando qualità e valore agli anni.

L’approfondimento sarà disponibile in edicola venerdì 24 aprile, in omaggio con il Giornale di Brescia.

Chi interviene

Intervengono: Elio Montanari (Ricercatore); Francesco Alberti (Redattore Giornale di Brescia); Roberto Rozzini (Geriatria poliambulanza Brescia);

Modera l’incontro Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L’evento è su invito, ma è possibile seguire la presentazione in diretta streaming. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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