La Qualità della vita diventa «Longevity»: in edicola il 24 aprile

La Qualità della vita, nella sua versione classica, taglierà dopo l’estate il traguardo delle tredici edizioni. Se su questo fronte c’è quindi ancora tempo, a breve invece presenteremo la versione monografica della nostra ricerca statistica. Dopo il mondo al femminile e la sanità, la terza edizione degli spin off si occuperà di anziani: il 24 aprile troverete in edicola «Longevity», gratis con la vostra copia del Giornale di Brescia.

I dettagli della «Qualità della vita – Longevity», report realizzato in collaborazione con Bper, saranno illustrati giovedì 23 aprile alle 17.30 in Sala Libretti (via Solferino 22).

La Qualità della vita, anno dopo anno, analizza il nostro territorio attraverso decine di indicatori: dalla demografia, all’ambiente, all’economia e al tempo libero. Oltre a molto altro. Attraverso dati iper-locali e focus monografici (una ricerca unica in Italia) realizziamo una mappa dettagliata di chi siamo e dove andiamo.

Longevità

Ed eccoci a «Longevity», l’invecchiamento della popolazione è un fenomeno strutturale che sta trasformando profondamente anche il tessuto sociale bresciano; una popolazione sempre più longeva, ma con un equilibrio demografico precario tra generazioni.

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Gli aspetti da analizzare sono molti, la parte statistica, come sempre, è affidata al nostro ricercatore Elio Montanari; a completare le sue analisi ci saranno approfondimenti e interviste a specialisti che operano a stretto contatto con il mondo degli anziani.