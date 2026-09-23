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Nuove generazioni, 50mila richieste di ascolto: la presentazione al GdB

Studenti, genitori e insegnanti raccontano bisogni, fragilità e nuove difficoltà educative emerse dalla ricerca-azione del Centro CRIAF. I risultati della ricerca saranno presentati mercoledì 30 settembre alle 10 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
Mercoledì 30 settembre 2026 alle 10, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
Mercoledì 30 settembre 2026 alle 10, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia

Cosa raccontano oggi studenti, genitori e insegnanti? A partire da oltre 50.000 richieste di ascolto, il Centro CRIAF ha raccolto voci ed esperienze per comprendere i cambiamenti che attraversano le nuove generazioni e le difficoltà che emergono nel mondo della scuola e delle famiglie.

Mercoledì 30 settembre 2026 alle 10, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), saranno presentati i risultati della ricerca-azione del Centro CRIAF, in collaborazione con Ambito 9 Bassa bresciana centrale.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Tema

La ricerca mette al centro i bisogni, le fragilità e le nuove sfide educative emerse dalle richieste di ascolto. L’incontro sarà un momento di confronto tra esperienze e competenze diverse, per leggere i segnali che arrivano dalle nuove generazioni e riflettere sulle possibili risposte da costruire insieme.

Chi interviene

Saluti istituzionali: Giorgio Bardaglio, direttore del Giornale di Brescia; Maria Carlotta Bragadina, presidente dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito 9; Claudia Pedercini, direttore dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Bassa Bresciana Centrale; Andrea Polichetti, prefetto di Brescia; Stefania Vizzardi, referente ATS Brescia.

Relatori: Paola Cattenati, presidente CRIAF; Barbara Rosina, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali; Angela Biscaldi, antropologa, docente e ricercatrice all’Università degli Studi di Milano; Orietta Filippini, direttore generale della Fondazione della Comunità Bresciana.

Conclusioni: Simona Tironi, assessore di Regione Lombardia – Istruzione, Formazione e Lavoro.

Modera: Daniela Affinita, giornalista di Teletutto.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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