Nuove generazioni, 50mila richieste di ascolto: la presentazione al GdB

Cosa raccontano oggi studenti, genitori e insegnanti? A partire da oltre 50.000 richieste di ascolto, il Centro CRIAF ha raccolto voci ed esperienze per comprendere i cambiamenti che attraversano le nuove generazioni e le difficoltà che emergono nel mondo della scuola e delle famiglie.
Mercoledì 30 settembre 2026 alle 10, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), saranno presentati i risultati della ricerca-azione del Centro CRIAF, in collaborazione con Ambito 9 Bassa bresciana centrale.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Tema
La ricerca mette al centro i bisogni, le fragilità e le nuove sfide educative emerse dalle richieste di ascolto. L’incontro sarà un momento di confronto tra esperienze e competenze diverse, per leggere i segnali che arrivano dalle nuove generazioni e riflettere sulle possibili risposte da costruire insieme.
Chi interviene
Saluti istituzionali: Giorgio Bardaglio, direttore del Giornale di Brescia; Maria Carlotta Bragadina, presidente dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito 9; Claudia Pedercini, direttore dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Bassa Bresciana Centrale; Andrea Polichetti, prefetto di Brescia; Stefania Vizzardi, referente ATS Brescia.
Relatori: Paola Cattenati, presidente CRIAF; Barbara Rosina, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali; Angela Biscaldi, antropologa, docente e ricercatrice all’Università degli Studi di Milano; Orietta Filippini, direttore generale della Fondazione della Comunità Bresciana.
Conclusioni: Simona Tironi, assessore di Regione Lombardia – Istruzione, Formazione e Lavoro.
Modera: Daniela Affinita, giornalista di Teletutto.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.