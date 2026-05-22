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«GdB Run 2026»: la presentazione della seconda edizione al GdB

L’evento sportivo dedicato alla cultura del dono e rivolto alle scuole supportato dall’Avis Provinciale, sarà presentato giovedì 28 maggio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
«GdB Run 2026», seconda edizione il 7 giugno
«GdB Run 2026», seconda edizione il 7 giugno

La GdB Run 2026, corsa-camminata non competitiva del Giornale di Brescia, torna domenica 7 giugno con due percorsi cittadini, uno da 10 km e uno da 5 km, con partenza e arrivo in piazzale Arnaldo.

Giovedì 28 maggio 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), sarà presentata ufficialmente la seconda edizione della manifestazione. L’incontro illustrerà anche il sostegno dell’evento all’Avis Provinciale di Brescia attraverso il progetto «Piacere Avis. E tu? Conoscere, crescere, donare», rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Tema

La presentazione mette in luce come sport e impegno sociale possano incontrarsi: la GdB Run non è solo un momento di attività fisica, ma anche un’occasione per promuovere la cultura del dono e la sensibilizzazione tra i più giovani, consolidando la partecipazione delle scuole e della comunità bresciana.

Chi interviene

Intervengono: Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia (introduzione); Francesco Piovani e Gabriele Pagliarini, presidente e vicepresidente Avis Provinciale di Brescia; Emanuele Petromer, responsabile organizzazione sportiva Uisp

Modera: Maddalena Damini, direttrice artistica di Teletutto e Radio Bresciasette.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del Giornale di Brescia. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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