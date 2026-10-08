Accordi per l’innovazione e contratti di sviluppo: l’incontro al GdB

Quasi un miliardo di euro per investimenti, ricerca e innovazione nel settore automotive: caratteristiche e opportunità dei nuovi strumenti saranno illustrate giovedì 15 ottobre alle 11 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia

08 ottobre 2026 1 ' di lettura

Giovedì 15 ottobre 2026 alle 11, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Sala LibrettiIbs ConsultingCamera di CommercioCluster Lombardo mobilità Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...