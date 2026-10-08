Accordi per l’innovazione e contratti di sviluppo: l’incontro al GdB

Quali opportunità offrono alle imprese i nuovi strumenti a sostegno dell’automotive? Se ne parlerà giovedì 15 ottobre 2026 alle 11, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), nell’incontro organizzato da IBS Consulting, in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia e con il patrocinio del Cluster Lombardo della Mobilità.
Al centro dell’appuntamento ci saranno gli Accordi per l’innovazione e i Mini contratti di sviluppo, previsti dal DPCM del 10 giugno scorso, che mobilitano complessivamente quasi un miliardo di euro per investimenti, ricerca e innovazione nel comparto automotive.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Tema
L’incontro sarà l’occasione per approfondire caratteristiche, finalità e modalità operative dei nuovi strumenti, con particolare attenzione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per una mobilità più sostenibile, autonoma, connessa e sicura.
Imprese e soggetti istituzionali direttamente coinvolti nella gestione delle misure potranno inoltre confrontarsi su vincoli, opportunità e anticipazioni operative, anche in relazione ai progetti già in fase di sviluppo.
Chi interviene
Intervengono: Ludovico Manforte, responsabile Eventi e internazionalizzazione ProBrixia; Giorgio Giovagnoli, dirigente Divisione VI. Interventi per la ricerca e l’innovazione, Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Stefano Piccaluga, Dipartimento incentivi e innovazione, responsabile Grandi Investimenti, Invitalia; Eugenio Alberto Bertolotti, CEO & Founder IBS Consulting Srl
Modera: Clara Piantoni, giornalista di Teletutto.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.