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Ue, "al lavoro per aumento produzione impianti di raffinazione in Europa"

BRUXELLES - La Commissione europea lavorerà "per aumentare la produzione degli impianti di raffinazione in Europa". Lo ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, in un punto stampa dopo l'avvio del dialogo sulle raffinerie, che si incontrerà di nuovo "all'inizio del prossimo anno" per fare il punto. "Il settore ha avanzato alcune proposte che dobbiamo valutare attentamente, perché dobbiamo ridurre i prezzi dei carburanti ma anche esaminare il futuro del settore della raffinazione in Europa. La raffinazione è strategica: il gasolio e i carburanti per aerei sono essenziali per la mobilità, l'economia in generale e la nostra difesa".

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