BRUXELLES, - "Dobbiamo restare concentrati sulle spese per la difesa. Tutti gli alleati devono avere un piano credibile per arrivare al 3,5%, non nel 2035 ma iniziando ora". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte a Berlino all'assemblea parlamentare della Nato. Rutte ha poi sottolineato che ci saranno "dei dividendi" in termine di posti di lavoro e ricadute positive nell'economia dall'aumento delle spese nella difesa.
Rutte: "Tutti gli alleati devono avere piano credibile per il 3,5% in difesa"
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...