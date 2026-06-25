GDANSK - Nella guerra in Ucraina "è giunto il momento di avviare negoziati per congelare la linea del fronte e porre fine alle uccisioni". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante l'intervento alla Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina in corso a Danzica.
Merz: "È ora di avviare negoziati per congelare la linea del fronte in Ucraina"
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