Lettonia ai ministri Ue: "Escludere Mosca dalla Biennale di Venezia"

LUSSEMBURGO - La Lettonia chiede di escludere la Russia dalla Biennale di Venezia 2026. Lo ha annunciato il segretario di Stato agli Esteri lettone, Artjoms Ursulskis, a Lussemburgo. Consentire la partecipazione russa alla Biennale, si legge nella nota che accompagna il punto sollevato davanti ai ministri Ue degli Esteri, rischierebbe di "normalizzare" l'aggressione a Kiev e di indebolire la pressione su Mosca. Riga richiama anche la necessità di un approccio Ue per limitare l'influenza del Cremlino negli eventi culturali. "La Lettonia, insieme ad altri 20 Paesi e a Kiev, ha già invitato gli organizzatori a riconsiderare la partecipazione russa".

