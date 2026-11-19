BRUXELLES - Dal vertice Ue-Gran Bretagna di domani "mi aspetto un tradimento della nostra indipendenza da parte di un primo ministro che non ha alcun mandato del popolo per farlo". Ciò che fa è anche "contrario al programma elettorale del Partito Laburista". Lo dice all'ANSA il leader del Reform Uk Nigel Farage, sbarcato a Bruxelles per criticare il summit. Domani il premier laburista Andy Burnham siglerà una serie di intese con i vertici Ue per riavvicinare Londra a Bruxelles.
Farage: "Al vertice Ue-Gb mi aspetto tradimento di Burnham"
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