Eurofer: "Con i dazi Usa l'export di acciaio europeo è crollato del 34%"

BRUXELLES - A un anno dall'introduzione dei dazi Usa sull'acciaio europeo, le esportazioni Ue oltreoceano sono crollate di oltre un terzo. E' quanto emerge dai dati diffusi da Eurofer, l'associazione europea dell'acciaio. Nei tre trimestri successivi all'entrata in vigore delle tariffe al 50%, le vendite europee sul mercato statunitense sono diminuite del 34%, passando da 2,93 a 1,94 milioni di tonnellate. Le misure introdotte da Donald Trump sono entrate in vigore il 4 giugno 2025 e, successivamente, sono state estese anche ai derivati ad alta intensità di acciaio. Acciaio e alluminio restano oggi gli unici settori ancora soggetti a dazi del 50%.