Crolla l'export agroalimentare Ue verso gli Usa, -13% tra gennaio e maggio

Tra gennaio e maggio l'Ue ha osservato una netta contrazione delle esportazioni agroalimentari verso gli Stati Uniti, -13% (pari a 1,6 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato emerge dal periodico report di monitoraggio sul commercio agroalimentare pubblicato dalla Commissione europea. Bruxelles osserva che il calo dell'export fa seguito a "livelli elevati" di export nei primi mesi del 2025, con cui ha cercato di anticipare le spedizioni in vista dei dazi statunitensi annunciati. Le riduzioni più significative si sono registrate per le bevande, l'olio d'oliva e i prodotti a base di cacao.
Nel complesso, a maggio l'Ue ha esportato 19,3 miliardi di euro di beni agroalimentari, con un calo del 5% rispetto al mese precedente e del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da gennaio, le esportazioni cumulative hanno raggiunto i 96,9 miliardi di euro, il 3% in meno rispetto all'anno scorso (-3,0 miliardi di euro). In calo anche l'import cumulativo del 5%, attestandosi a 77,5 miliardi di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante import ed export in contrazione, dal report emerge che nei primi cinque mesi dell'anno, il surplus commerciale agroalimentare Ue ha raggiunto i 19,4 miliardi di euro, un miliardo di euro in più rispetto all'anno precedente.
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