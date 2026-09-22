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Costa: "Bene l'accordo sulla Groenlandia, sovranità rispettata"

BRUXELLES - "Mi congratulo con il primo ministro Frederikssen e con il primo ministro Nielsen della Groenlandia per l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti volto a rafforzare la sicurezza nell'Artico e nell'Atlantico settentrionale: si tratta di un passo positivo per la cooperazione transatlantica e la sicurezza nell'Artico, fondato sul rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e del diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese". Lo scrive su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

"L'Ue è pronta a continuare a lavorare a stretto contatto con la Groenlandia, la Danimarca e i nostri partner transatlantici per un Artico pacifico, sicuro e prospero".
   

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