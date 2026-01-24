Il sindaco di Castrezzato: «In paese una solida crescita demografica»

È Castrezzato a guadagnare la medaglia d’oro, tra i Comuni della provincia con popolazione tra i 4 e gli 8mila abitanti, classificandosi al primo posto su 47 paesi nella nostra ultima indagine annuale Qualità della vita. Il successo è frutto di una solida dinamica demografica, dello sviluppo delle imprese locali e della crescita dell’occupazione: il paese si è infatti posizionato ai vertici negli indicatori di «popolazione», «economia» e «lavoro».

Economia e lavoro

«Il nostro territorio è molto appetibile – commenta il sindaco Luigi Cuneo –, la vicinanza alla BreBeMi permette di raggiungere rapidamente Milano e Brescia, mentre i prezzi delle case rimangono accessibili. Inoltre, la tipologia abitativa, prevalentemente villette, attira famiglie piuttosto che single, contribuendo alla crescita costante della popolazione». Anche l’eccellente integrazione degli stranieri arrivati negli anni ’60 e ’70, che continuano ad avere un alto tasso di natalità, ha favorito il trend demografico positivo.

Sul fronte economico, la zona industriale sempre attiva genera occupazione e, sempre la BreBeMi consente a molti cittadini di vivere nella tranquillità del paese e lavorare nelle città vicine, raggiungendole in poco tempo e comodamente. Gli indicatori di «ambiente», «sicurezza», «tenore di vita» e «servizi» registrano invece valori medi, aree su cui l’Amministrazione sta però già intervenendo.

Il sindaco di Castrezzato Luigi Cuneo - © www.giornaledibrescia.it

«In paese la percezione di sicurezza è buona – prosegue il primo cittadino –. Abbiamo assunto un nuovo agente di Polizia locale, portando il corpo a tre unità, e sono in corso i lavori per l’installazione di ulteriori 60 telecamere. Inoltre, è stato approvato un progetto per rendere le strade più sicure con nuovi passaggi pedonali, segnaletica e pannelli lampeggianti. I furti sono pochissimi, circa 15 denunce l’anno, e non esiste microcriminalità». Sul fronte ambientale poi, non si registrano forme di inquinamento industriale e sono previsti nuovi interventi di piantumazione, che trasformeranno anche lo skatepark inutilizzato in un bosco urbano.

Qualche margine di miglioramento resta, invece, soprattutto nel tempo libero e nella socialità. «Dallo scorso anno abbiamo arricchito il calendario di eventi con la Festa dello sportivo e quella delle Associazioni – conclude Cuneo –. Per il 2026, insieme a commercianti e Associazioni, abbiamo organizzato un calendario ricco di appuntamenti: incontri con l’autore, spettacoli teatrali, tombolate, pranzi e cene a tema, carnevale, notte bianca, concerti, gare ciclistiche e cinema all’aperto. Tra le novità, i “3 martedì d’estate” ideati con la neonata Pro loco e gestiti in collaborazione con Hotel Costez».

Infine, per rafforzare il dialogo tra Amministrazione e cittadini, è stato lanciato anche il periodico «La Voce di Castrezzato», con informazioni, storie e progetti che riguardano l’intera comunità.