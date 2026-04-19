Paspardo, in attesa dell’effetto wow per il ponte tibetano

Il piccolo comune di Paspardo guarda al futuro puntando sulla qualità della vita dei cittadini e sul rilancio turistico. Sono numerosi, infatti, i progetti messi in campo dall’Amministrazione, con cantieri aperti, interventi ormai prossimi alla conclusione o da avviare. L’effetto wow, come garantisce il sindaco Fabio De Pedro, sarà il ponte tibetano, destinato a diventare una nuova attrazione capace di generare un forte richiamo: il progetto è in via di ultimazione, ma gode già di un finanziamento.

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Tra le opere più significative spicca la riqualificazione della scuola, ormai quasi ultimata con il rinnovo dell’edificio sotto il profilo energetico, con cappotto termico, nuovi serramenti, rifacimento degli impianti e sistemazione degli spazi esterni. Un investimento che guarda al benessere degli studenti e alla sostenibilità, così come sarà per il rifacimento del campo sportivo di San Gaudenzio, finanziato da poco, che vedrà interventi su impianti, tribune, nuovo fondo in sintetico, illuminazione e filodiffusione.

Non meno rilevanti i lavori sul territorio montano, con la sistemazione della malga Zumella e della strada di accesso, e il continuo rilancio del rifugio Colombè, diventato un punto di riferimento per escursionisti e visitatori. Grande attenzione anche allo sviluppo economico, con la nascita del nuovo polo della castagna, attualmente in fase di realizzazione. Sul fronte ambientale è in corso il recupero della Strada dei mulini, un percorso lungo il torrente Re che restituirà alla comunità un’area da tempo abbandonata, mentre per la sicurezza si punta a risolvere le criticità legate alla frana lungo la provinciale 88, fondamentale collegamento con Cimbergo. Infine, in paese arriverà la sostituzione dell’illuminazione pubblica con nuovi sistemi a led. «C’è tanta carne al fuoco - dice il sindaco -, con iniziative orientate a rendere Paspardo un paese sempre più vivibile e accogliente».