Paspardo, in attesa dell’effetto wow per il ponte tibetano
Il piccolo comune di Paspardo guarda al futuro puntando sulla qualità della vita dei cittadini e sul rilancio turistico. Sono numerosi, infatti, i progetti messi in campo dall’Amministrazione, con cantieri aperti, interventi ormai prossimi alla conclusione o da avviare. L’effetto wow, come garantisce il sindaco Fabio De Pedro, sarà il ponte tibetano, destinato a diventare una nuova attrazione capace di generare un forte richiamo: il progetto è in via di ultimazione, ma gode già di un finanziamento.
Tra le opere più significative spicca la riqualificazione della scuola, ormai quasi ultimata con il rinnovo dell’edificio sotto il profilo energetico, con cappotto termico, nuovi serramenti, rifacimento degli impianti e sistemazione degli spazi esterni. Un investimento che guarda al benessere degli studenti e alla sostenibilità, così come sarà per il rifacimento del campo sportivo di San Gaudenzio, finanziato da poco, che vedrà interventi su impianti, tribune, nuovo fondo in sintetico, illuminazione e filodiffusione.
Non meno rilevanti i lavori sul territorio montano, con la sistemazione della malga Zumella e della strada di accesso, e il continuo rilancio del rifugio Colombè, diventato un punto di riferimento per escursionisti e visitatori. Grande attenzione anche allo sviluppo economico, con la nascita del nuovo polo della castagna, attualmente in fase di realizzazione. Sul fronte ambientale è in corso il recupero della Strada dei mulini, un percorso lungo il torrente Re che restituirà alla comunità un’area da tempo abbandonata, mentre per la sicurezza si punta a risolvere le criticità legate alla frana lungo la provinciale 88, fondamentale collegamento con Cimbergo. Infine, in paese arriverà la sostituzione dell’illuminazione pubblica con nuovi sistemi a led. «C’è tanta carne al fuoco - dice il sindaco -, con iniziative orientate a rendere Paspardo un paese sempre più vivibile e accogliente».
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